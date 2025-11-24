Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.190 Angreifer ausgeschaltet. Drei Panzer, fünf gepanzerte Fahrzeuge, 41 Artilleriesysteme und 431 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 24. November 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.166.450 Menschen (+1190 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.366 (+3) Panzer,

23.620 (+5) gepanzerte Fahrzeuge,

34.626 (+41) Artilleriesysteme,

1.549 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.248 (+0) Flugabwehrmittel,

428 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

83.769 (+431) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

3.981 (+1) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

1 (+0) U-Boote,

68.006 (+84) Fahrzeuge und Tanklastwagen,

4 003 (+0) Einheiten von Spezialausrüstung