Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 29. August haben die ukrainischen Verteidigungskräfte einen komplexen Feuerangriff auf eine Produktionsanlage in der Nähe des Dorfes Naitopowitschi in der Region Brjansk in Russland verübt.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass das strategische Objekt des Angreiferlandes von den Raketen- und Artilleriekräften und den Kräften für unbemannte Systeme in Zusammenarbeit mit den Sondereinsatzkräften der Streitkräfte der Ukraine und dem Sicherheitsdienst der Ukraine angegriffen wurde.

Auf dem Territorium der Anlage wurde ein Feuer registriert. Die Folgen des Schadens werden derzeit geklärt.

Https://www.facebook.com/reel/1758825088335067/&show_text=false&width=560&t=0

Zur Information: Die Station pumpt Dieselkraftstoff durch die Hauptpipelines für Ölprodukte, insbesondere für den Bedarf der russischen Besatzungstruppen. Die Pumpkapazität dieser Anlage beträgt etwa 10,5 Millionen Tonnen pro Jahr.