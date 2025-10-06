Der Generalstab hat die Zahl der zerstörten Russen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden 18 Artilleriesysteme und 363 feindliche Drohnen zerstört.

Die Russische Föderation hat in den letzten 24 Stunden 1.090 Menschen aus ihrer Besatzungsarmee verloren. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die Gesamtverluste der Russen sind wie folgt: