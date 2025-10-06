Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden 18 Artilleriesysteme und 363 feindliche Drohnen zerstört.
Die Russische Föderation hat in den letzten 24 Stunden 1.090 Menschen aus ihrer Besatzungsarmee verloren. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.
Die Gesamtverluste der Russen sind wie folgt:
- personal – etwa 1.116.340 (+1090) Personen Panzer – 11235 (+5) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.313 (+14) Einheiten; artilleriesysteme – 33.464 (+18) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1.516 (+0) Einheiten Luftverteidigungsmittel – 1.223 (+1) Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 67.226 (+363) Marschflugkörper – 3.841 (+38) Fahrzeuge und Tanker – 63.496 (+63). Wie wir bereits berichteten, haben Mitglieder der Special Operations Forces russische Iskander in Kurschtschina zerstört.
Den ersten Kommentar im Forum schreiben