"Es gibt starke Ideen": Selenskyj sagt, er und Trump hätten vereinbart, die Luftabwehr zu stärken

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte ein Gespräch mit Donald Trump, in dem die Parteien über die russischen Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor und die Möglichkeit einer Stärkung des Luftverteidigungssystems sprachen.

„Ich habe mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Ein gutes Gespräch, sehr produktiv“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident sagte, er gratuliere Trump zu seinem Erfolg und dem Abkommen für den Nahen Osten, das er tatsächlich durchgesetzt habe.

„Das ist ein starkes Ergebnis. Und wenn es uns gelingt, den Krieg in dieser Region zu stoppen, können andere Kriege definitiv gestoppt werden, einschließlich dieses russischen Krieges“, sagte er.

Selenskyj sagte auch, dass er Trump während des Gesprächs über die russischen Angriffe auf den ukrainischen Energiesektor informiert habe.

„Ich bin dankbar für Ihre Bereitschaft, uns zu unterstützen. Wir haben über die Möglichkeiten der Stärkung unserer Luftverteidigung und die Vereinbarungen gesprochen, die wir in dieser Hinsicht vorbereiten. Es gibt gute Optionen, starke Ideen, wie wir uns wirklich stärken können“, sagte er.

Der Präsident betonte, dass die Bereitschaft der Russen, sich auf echte Diplomatie einzulassen, notwendig ist.

„Dies kann durch Stärke gewährleistet werden. Vielen Dank, Herr Präsident!“, schloss Selenskyj.

Zuvor, am 11. Oktober, hatten Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump ein Telefongespräch.