„Es ist uns gleichgültig, wo wir uns treffen“: Selenskyj über den neuen Vorschlag der USA zu Verhandlungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine ist bereit, an jedem Ort zu verhandeln, sofern dies zu einem konkreten Ergebnis führt. Derzeit werden Optionen für ein Treffen in Miami oder Abu Dhabi geprüft, jedoch zögert Russland noch.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, in seiner Antwort auf Fragen von Journalisten.

Reaktion der Russischen Föderation auf den Vorschlag der USA

Der Präsident teilte mit, dass die Initiative zur Deeskalation im Energiebereich von der amerikanischen Seite während der Kontakte in Abu Dhabi vorgebracht wurde. Anstelle eines Waffenstillstands verzeichnete die Ukraine jedoch eine neue Welle von Beschüssen.

„Wir haben keine Antwort von den Russen erhalten. Im Gegenteil, wir haben eine Antwort in Form von Drohnen und Raketenangriffen erhalten. Dies deutet darauf hin, dass sie noch nicht bereit für einen Waffenstillstand im Energiebereich sind“, betonte Selenskyj.

Verhandlungen in Miami: die Position der Ukraine

Parallel dazu wird die Möglichkeit diskutiert, ein Treffen der Delegationen in Miami abzuhalten oder zum Format in Abu Dhabi zurückzukehren. Die Initiative für die Verhandlungen in den USA geht von Washington aus, und Kiew hat bereits seine Zustimmung gegeben. Die russische Seite zögert hingegen weiterhin mit einer Antwort.

Der Staatschef betonte, dass für die Ukraine nicht der Ort des Treffens entscheidend sei, sondern dessen tatsächliche Wirksamkeit.

„Es ist uns egal, ob wir uns in Miami oder in Abu Dhabi treffen. Hauptsache, es gibt ein Ergebnis“, sagte er.

Verhandlungen und Energiepause