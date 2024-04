Grenzschutzbeamte fanden die Leichen von zwei Männern in der Theiß

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Grenzsoldaten haben die Leichen von zwei Männern in der Theiß gefunden. Wahrscheinlich starben sie bei dem Versuch, den Fluss zu durchschwimmen. Das berichtet der staatliche Grenzdienst.

„Die ertrunkenen Männer wurden gestern Abend in den Vorkarpaten bei einer Patrouille an der ukrainisch-rumänischen Grenze gefunden“, heißt es in der Meldung.

Rettungskräfte des staatlichen Rettungsdienstes und Mitarbeiter der nationalen Polizei trafen vor Ort ein.

„Aufgrund der hohen Stromschnellen und der starken Strömung gelang es erst am Morgen, die Leiche aus dem Wasser zu ziehen …. Die Identität der Toten wird gerade festgestellt“, fügte der staatliche Grenzdienst der Ukraine hinzu.