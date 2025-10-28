Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes hat zwei russische Radare und eine Abschussrampe getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Spezialeinheit des Hauptnachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Ghosts, hat in den letzten zwei Wochen russische Luftabwehrsysteme im Donbass getroffen. Dies geht aus einem Video hervor, das die Hauptdirektion des Geheimdienstes auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat.

Während dieser Operationen trafen die Aufklärer zwei 48Ya6-K1 Podlet Radarstationen und eine 9A82 Abschussvorrichtung des Boden-Luft-Raketensystems S-300V.

Ukrainische Kampfflugzeuge zerstörten auch eine Gruppe russischer Militärangehöriger und den Lastwagen, in dem sie unterwegs waren.

Wie wir bereits berichteten, haben Drohnen der Hauptverwaltung für Aufklärung auf der vorübergehend besetzten Krim drei Radarstationen und ein Landungsboot getroffen.

Drohnen griffen eine geschlossene Stadt in der Russischen Föderation an, in der eine Raketendivision und eine militärische Anlage stationiert sind