Der Insta-Blogger Stuzhuk wird der Steuerhinterziehung von 11 Millionen Hrywnja verdächtigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit hat einem bekannten Blogger eine Mitteilung über den Verdacht der Steuerhinterziehung in Höhe von 11 Millionen Hrywnja zugestellt.

Dies teilte der Pressedienst der BES mit.

Den Ermittlungen zufolge erhielt die Verdächtige 5 Jahre lang Gelder auf ihre Bankkonten für Werbung für Waren in sozialen Medien. Sie hat diese Einkünfte jedoch nicht in ihrer Steuererklärung über den Status und das Einkommen einer Privatperson angegeben. Auf diese Weise umging die Bloggerin die Zahlung von Steuern.

Nach Angaben des BES war die Grundlage für die Registrierung des Strafverfahrens das verallgemeinerte Material des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, der vom Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine initiiert wurde.

Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Um es kurz zu machen:

Die Instagram-Bloggerin Rusalochka XL wurde wegen illegaler Glücksspielwerbung zu einer Geldstrafe von 4,8 Millionen Euro verurteilt.

Sieben Konten auf Instagram wurden wegen illegaler Casino-Werbung gesperrt, darunter der berühmte millionenschwere Blogger Simbochka.