Inszenierte Videos anstelle von Schlachten: Das Main Intelligence Directorate zeigte, wie Russland über "Erfolge" an der Front berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russische Propaganda setzt aktiv eine neue Desinformationstaktik ein – inszenierte Videos von „Eroberungen“ von Siedlungen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine.

Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes versuchen kleine Gruppen von Eindringlingen mit russischen Flaggen, bestimmte Dörfer zu infiltrieren und kurze Videos zu drehen, um die Illusion eines Erfolgs an der Front zu erzeugen.

Solche Produktionen werden für „siegreiche“ Berichte an die Kremlführung verwendet und in den Medien verbreitet, um psychologischen Druck auf die ukrainische Gesellschaft auszuüben.

Am Tag zuvor erschien ein weiteres Video aus dem Dorf Andrijvka-Klevtsove.

Zur gleichen Zeit zeigten Kämpfer des russischen Freiwilligenkorps als Teil der Spezialeinheit des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes „Timur“ und Soldaten der 5. separaten schweren mechanisierten Brigade die reale Situation vor Ort und widerlegten die russischen Fälschungen.

Zuvor hatte die Einheit „Bruderschaft“ des „Timur“ im Dorf Zelenyi Hai eine Gruppe von Eindringlingen ausgeschaltet, die für den Bericht inszenierte Fotos mit einer Fahne machten.

Lage an der Frontlinie