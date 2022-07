Die Invasoren erhöhen das Ausmaß der Bestechung für die "Passportisierung"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren scheitern nicht nur am Umfang der Passportisierung, sondern auch an der Erfassung der Passdaten in den vorübergehend besetzten Gebieten, so dass sie das Ausmaß der Bestechung der Bevölkerung erhöhen. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Es wird berichtet, dass die Eindringlinge eine soziale Krise herbeiführen und dann einmalige Zahlungen von 10.000 Rubel im Austausch für einen Pass ausstellen. Früher haben die Invasoren diese „Regelung“ auf Rentner angewandt, aber jetzt haben sie die Liste der Personen, die darunter fallen, erweitert: Familien mit geringem Einkommen, Mütter mit Kindern unter drei Jahren und andere sozial schwache Bevölkerungsgruppen.

Die Invasoren üben weiterhin alle Arten von Druck auf die Einwohner aus, um sie zu zwingen, sich russische Dokumente zu beschaffen. Darüber hinaus wird die zwangsweise Ausweiserteilung in Haftanstalten fortgesetzt….