Der japanische Justizminister ist in der Ukraine eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ryuji Koizumi ist in der Ukraine eingetroffen, um Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit bei der Justizreform und der Korruptionsbekämpfung zu erörtern.

Der japanische Justizminister Ryuji Koizumi ist in Kiew eingetroffen. Dies teilte die japanische Botschaft in der Ukraine am Montag, den 5. August, im sozialen Netzwerk X mit.

„Am 5. August ist der japanische Justizminister Koizumi in der Ukraine eingetroffen. Während seines Besuchs plant er eine Reihe von Treffen mit Kollegen, um Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit im Bereich der Justizreform und der Korruptionsbekämpfung zu erörtern“, heißt es in der diplomatischen Vertretung.

Der Chef des japanischen Justizministeriums besuchte gemeinsam mit dem Generalstaatsanwalt der Ukraine Andrij Kostin die Gedenkstätte für die Opfer der russischen Besatzung in Bukka und das Koordinationszentrum für Opfer- und Zeugenbetreuung in Bukka, wo Opfer und Zeugen des Krieges betreut werden.

Koizumi besuchte auch das Zentrale Kulturhaus in Irpin, das in den ersten Tagen des Krieges durch russischen Beschuss schwer beschädigt worden war.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der japanische Minister für Bildung, Kultur, Sport und Wissenschaft, Moriyama Masahito, am 29. Juli Kiew besucht hat.