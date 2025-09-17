Für jede Tonne exportierten Schrotts entgehen dem Haushalt 900 Dollar an Deviseneinnahmen, Metinvest

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die unkontrollierten Schrottexporte sind zu einem echten Problem für die ukrainische Wirtschaft geworden, denn zu Beginn des Krieges betrugen die Exporte 4.000 Tonnen pro Monat, jetzt sind sie auf 50.000 angestiegen.

Laut RBK Ukrajina sprach der Chief Operating Officer von Metinvest, Olexander Myronenko, auf dem Forbes Ukraine Industrialists‘ Forum darüber.

Ihm zufolge verliert die Ukraine mit jeder Tonne Schrott, die exportiert wird, etwa 800-900 Dollar an Deviseneinnahmen.

„Diese Mittel hätten in der Wirtschaft des Landes verbleiben können, wenn der Schrott in ukrainischen Unternehmen verarbeitet und auf den heimischen Markt geliefert oder als Fertigprodukte exportiert worden wäre, wodurch neue Möglichkeiten für die Entwicklung des nationalen Produzenten geschaffen worden wären“, sagte Myronenko.

Schrottdefizit in der Ukraine