Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko hat den Soldaten der 72. Brigade, die nach den Schwarzen Kosaken aus der Kiewer Gemeinde benannt ist, eine große Anzahl von Drohnen verschiedener Typen übergeben.

Nach Angaben von RBK Ukrajina gab Klitschko dies auf seinem Telegram-Kanal bekannt.

„Ich habe eine weitere Ladung notwendiger Hilfsgüter aus der Kiewer Gemeinschaft an die Verteidiger in den heißesten Gebieten der Frontlinie übergeben. Weitere 1.100 Drohnen verschiedener Typen, darunter 100 Anti-Schahed-Drohnen, gingen an die Soldaten der 72. separaten mechanisierten Brigade, die nach dem Schwarzen Saporischschja benannt ist“, schrieb Witalij Klitschko.

Der Bürgermeister stellte fest, dass Kiew in diesem Jahr bereits 3.300 Drohnen an die 72. Brigade übergeben hat. Für die Ausrüstung der Brigade und die Deckung ihres unmittelbaren Bedarfs wurden 110 Millionen Hrywnja aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt.

Klitschko sagte auch, dass die Hauptstadt in diesem Jahr mehr als 57.000 Drohnen an die Front geschickt hat. Darüber hinaus fast 350 elektronische Kriegsführungssysteme, Fahrzeuge, Kommunikationsausrüstung usw.

„Wir werden unseren Verteidigern weiterhin helfen“, versicherte der Bürgermeister.