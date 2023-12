Ein Jugendlicher zündete eine Granate in einem Wohnhaus in der Nähe von Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polizeibeamte der Region Kiew haben einen 15-jährigen Teenager festgenommen, der eine Granate im Eingang eines Wohnhauses in der Stadt Obuchiw gezündet hat. Dies teilte die Nationale Polizei am Samstag, den 30. Dezember mit.

Es wird angegeben, dass sich die Explosion gestern gegen 23:00 Uhr in einem der Wohnhäuser von Obuchiw ereignete.

„Bei der Ankunft am Tatort stellten die Gesetzeshüter fest, dass der 15-jährige Täter während des Konflikts von Bekannten im Eingang des Wohnhauses einen Sprengsatz aus seiner Tasche nahm und warf. Danach ist der Minderjährige verschwunden“, heißt es in der Meldung.

Auf dem Territorium des Bezirks Obuchiw begann eine Sonderoperation. Bald konnten Polizeibeamte den Standort des Angreifers ermitteln.

Infolge der Explosion wurden der 16-jährige Junge und der Bombenleger selbst verletzt. Der Eingang des Hauses wurde beschädigt.

Am Tatort arbeiteten Explosionstechniker, die die Überreste des Körpers der Granate sicherstellten.

Voruntersuchung zum Tatbestand des Rowdytums unter Verwendung eines speziell angepassten oder im Voraus vorbereiteten Gegenstandes, um Körperverletzungen zu verursachen (Teil 4 des Artikels 296 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Der Teenager wurde inhaftiert. Über die Wahl einer Zwangsmaßnahme wird gerade entschieden.

Zuvor war im Bezirk Dniprovsky in Kiew eine Granate im Haus explodiert, bei der zwei Menschen ums Leben kamen. Und in der Region Kiew drohte ein 51-jähriger Mann, eine Granate im Haus explodieren zu lassen. Aber er wurde überredet, die Munition freiwillig an Spezialisten zu übergeben.