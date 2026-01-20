Das Kernkraftwerk Tschernobyl ist nach dem russischen Angriff wieder instand gesetzt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Kernkraftwerk Tschernobyl (ChNPP) ist nach einem Stromausfall, der durch den russischen Beschuss des Kraftwerks verursacht wurde, wieder an das einheitliche Energiesystem des Landes angeschlossen worden.

Dies teilte das Energieministerium der Ukraine mit.

Nach dem nächtlichen russischen Angriff, der die Strominfrastruktur des KKW ChNPP beschädigt hatte, gelang es den Energietechnikern, das Kraftwerk wieder an das Netz anzuschließen.

Insbesondere wurde die Stromversorgung des Sarkophags und des Lagers für abgebrannte Brennelemente wiederhergestellt.

„Die Hintergrundstrahlung am Industriestandort und in der Sperrzone überschreitet nicht die Kontrollwerte. Die Anlage verfügt über die notwendige Brennstoffversorgung und einsatzfähige Notstromquellen für den Fall wiederholter Angriffe“, erklärte das Energieministerium.

Das Energieministerium betonte auch die Notwendigkeit, eine außerordentliche Sitzung des Gouverneursrates der IAEO zu organisieren, um die Folgen der russischen Angriffe zu bewerten, wie dies vom Ersten Stellvertretenden Ministerpräsident und Energieminister Denys Schmyhal und dem Generaldirektor der IAEO Rafael Grossi vereinbart wurde.

Um es kurz zu machen:

Am Morgen des 20. Januar wurde berichtet, dass das AKW Tschernobyl infolge des russischen Angriffs die gesamte externe Stromversorgung verloren hat und dass auch die Stromleitungen zu anderen AKWs beschädigt wurden.