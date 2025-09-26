An den Kontrollpunkten Shehyni-Medyka und Krakivets-Korczowa kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Ausreise aus der Ukraine kann es an den Kontrollpunkten Shehyni-Medyka und Krakivets-Korczowa an der ukrainisch-polnischen Grenze zu Verzögerungen kommen.

Dies teilte der staatliche Zolldienst mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Komplikationen bei der Ausreise mit der Erprobung des Systems zur Überprüfung biometrischer Daten durch die polnische Seite und mit der Abreise chassidischer Pilger aus der Ukraine zusammenhängen.

„Für einen bequemen Grenzübertritt empfehlen wir Ihnen, andere nahe gelegene Kontrollpunkte zu wählen: „Rava-Ruska – Hrebenne, Hrushev – Budomierz, Uhryniv – Dolhobychiv, Nyzhankovychi – Malhowice“, teilt das Zollamt mit.

Am 25. September meldete der Staatliche Grenzschutzdienst, dass nach den Rosch Haschana-Feierlichkeiten der Verkehr an der Grenze zu Moldawien und Polen erheblich zugenommen hat.