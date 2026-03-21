Auf der Krim sind seit mehreren Stunden Explosionen zu hören, ein Wärmekraftwerk brennt – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es gibt Berichte über einen Treffer eines Pantsir-Systems in der Nähe des Wärmekraftwerks in Tavriya und die Detonation von Munition. Anwohner behaupten, dass das Wärmekraftwerk selbst brennt.

In der Nacht zum Samstag, dem 21. März, war es in der besetzten Krim laut. In Simferopol und den angrenzenden Gebieten waren mehrere Stunden lang heftige Explosionen zu hören. Dies berichten lokale öffentliche Gruppen und ukrainische Telegram-Kanäle.

Nach Angaben lokaler Quellen begannen die ersten Angriffe gegen 23:30 Uhr, und kurz darauf, etwa zwischen 00:35 und 00:36 Uhr, wurde eine neue Welle heftiger Explosionen registriert, die wahrscheinlich das Gebiet des Wärmekraftwerks „Taurida“ erreichten.

Augenzeugen berichten von einem hellen Blitz und einem Feuerball im Bereich der Energieanlage. Außerdem waren Schüsse zu hören, was auf den möglichen Einsatz von Luftabwehrsystemen hindeutet.

Anwohner behaupten, dass dieser Angriff einer der größten seit Beginn der Auseinandersetzungen gewesen sei.

Nach einer kurzen Pause wurden die Beschüsse im Bereich des Kraftwerks wieder aufgenommen, schreibt der Telegram-Kanal „Krimsky Veter“.

Wie der Telegram-Kanal „Krimsky Veter“ ebenfalls berichtete, wurde das „Pantsir“-System in der Nähe des Wärmekraftwerks „Taurisch“ getroffen, derzeit detoniert die Munition.

In den Chats wird berichtet, dass das Wärmekraftwerk „Taurisch“ angeblich in Flammen steht.

Es sei darauf hingewiesen, dass die ukrainischen Streitkräfte kürzlich, in der Nacht zum 15. März, Schläge gegen wichtige feindliche Objekte geführt haben: Sie zerstörten die Radaranlagen „Protivnik“ und „Parol“ sowie eine Abschussrampe des Luftabwehrraketensystems S-400 „Triumph“.