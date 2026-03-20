Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Ka-52-Hubschrauber mit Hilfe einer FPV-Drohne abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Region Donez haben Soldaten der 59. separaten Sturmbrigade einen russischen Ka-52-Hubschrauber mit Hilfe einer FPV-Drohne abgeschossen.

Soldaten des Bataillons „Hischniki Wysot“ der 59. separaten Sturmbrigade für unbemannte Systeme namens Jakow Gandziuk haben mit Hilfe einer FPV-Drohne einen russischen Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 „Alligator“ abgeschossen. Dies teilten die Streitkräfte für unbemannte Systeme der ukrainischen Streitkräfte am Freitag, dem 20. März, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich dies in der Richtung Pokrowsk ereignete. Dies ist bereits der zweite Hubschrauber, den die 59. Brigade abgeschossen hat. Nach der Notlandung versuchte die Besatzung des Hubschraubers zu fliehen, wurde jedoch rechtzeitig von den Piloten des 1. Bataillons der 414. Brigade „Vögel von Madjar“ entdeckt und ausgeschaltet.

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In russischen Militärforen wird unterdessen versichert, dass es der Besatzung des Ka-52 angeblich „gut geht“.

FPV

Der Ka-52 ist ein Aufklärungs- und Kampfhubschrauber der neuen Generation, ein Kommandohubschrauber der Heeresfliegertruppe, der zur Vernichtung von gepanzerten Fahrzeugen, lebender Truppen und Luftzielen bestimmt ist. Der Preis für einen Ka-52-Hubschrauber beträgt etwa 16 Millionen Dollar, während eine-Drohne nur einige hundert Dollar kostet.