Vertreter der Energieversorger haben mitgeteilt, wie lange die Stromabschaltpläne am Samstag, dem 21. März, gelten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die stündlichen Stromabschaltpläne für Verbraucher gelten am 21. März in allen Regionen der Ukraine von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Dies teilte „Ukrenerho“ mit.

Die Leistungsbegrenzungspläne für Unternehmen gelten ebenfalls von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Wie die Energieversorger erklären, ist der Grund für die Einführung der Einschränkungsmaßnahmen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Die Lage im Stromnetz kann sich ändern. Informationen zu Zeitpunkt und Umfang der Stromabschaltungen an Ihrem Standort finden Sie auf den offiziellen Seiten der regionalen Energieversorger in Ihrer Region“, heißt es seitens des Unternehmens.

Zudem rief „Ukrenerho“ dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen.