Die EU muss eine Lösung finden: Selenskyj zeigt sich optimistisch hinsichtlich des Kredits in Höhe von 90 Milliarden Euro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Selenskyj äußerte die Hoffnung, dass die Europäische Union einen Ausweg finden werde, da er sich verpflichtet habe, dass die Europäische Union Möglichkeiten zur Finanzierung der Bedürfnisse der Ukraine finden werde, auch angesichts der Tatsache, dass die Situation bezüglich der Freigabe des Kredits aufgrund der Sabotage durch Ungarn weiterhin ungewiss sei.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Beantwortung von Fragen der Journalisten.

Selenskyj merkte an, dass er die Angelegenheit mit den Spitzenpolitikern der Europäischen Union besprochen habe, darunter mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, António Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

„Wir sind optimistischer gestimmt; sie werden Möglichkeiten finden, uns teilweise zu finanzieren. Wir erwarten die erste Tranche aus dem Betrag, auf den wir uns für das Jahr 2026 geeinigt haben, im April“, versicherte Selenskyj.

Der Präsident fügte hinzu, dass die Europäische Union sich verpflichtet habe, der Ukraine einen Kredit zu gewähren. Daher hofft Kiew, dass trotz der Maßnahmen des ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán eine Lösung gefunden wird.

„Ich bin der Ansicht, dass die EU in jedem Fall, selbst wenn alternative vorübergehende Maßnahmen gefunden werden, … und da zuvor Ende des Jahres 2025 alle Staats- und Regierungschefs die Bereitstellung von 90 Milliarden vereinbart hatten, muss die EU einen Ausweg aus dieser Situation finden“, fasste er zusammen.

Orbán blockiert Kredit für die Ukraine: Aktuelle Nachrichten