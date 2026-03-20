Von Mittagessen bis hin zu Hundeleckerlis: Was Sie mit Ihrer Zugfahrkarte bestellen können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Ukrsalisnyzja“ hat das Angebot an Waren erweitert, die direkt in das Abteil geliefert werden. Fahrgäste von „Ukrsalisnyzja“ können bereits beim Kauf der Fahrkarte mehr Waren bestellen, ohne vor der Reise Zeit in Geschäften zu verbringen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Pressestelle von „Ukrsalisnyzja“.

Nun können Fahrgäste der Flaggschiff-Verbindungen im Voraus mehr Artikel für die Reise auswählen und diese direkt in ihrem Abteil erhalten.

Was kann bestellt werden?

Bereits beim Buchen des Tickets sind die firmeneigenen Drips erhältlich – sie können einzeln oder als Set bestellt werden. Zum Kaffee werden Riegel angeboten, die nach den Zügen benannt sind: Die Fahrgäste können sowohl einen einzelnen Artikel als auch ein Geschenkset wählen.

Neben Snacks können Sie für die Reise nun auch herzhaftere Gerichte bestellen. Zu den verfügbaren Optionen gehören Brei mit Parmesan, Nudeln mit Hähnchen und Gemüse, Suppe und Müsli.

Für Kinder wurde eine eigene Auswahl zusammengestellt. Beim Kauf eines Fahrscheins können Sie Ihrer Bestellung Smoothies, Fruchtpaste und Riegel hinzufügen.

Was ist noch zu erwarten?

„Ukrsalisnyzja“ hat zudem Neuheiten angekündigt, die in Kürze eingeführt werden sollen. Insbesondere plant das Unternehmen, Leckereien für Hunde anzubieten, um die Reise für Fahrgäste mit Tieren angenehmer zu gestalten.

Eine weitere Neuheit sollen Bücher sein. Diese können beim Kauf eines Fahrscheins zusammen mit Tee ausgewählt und ebenfalls direkt im Abteil erhalten werden.

„Wir arbeiten an unserem Service, um Ihnen noch angenehmere Zugreisen zu ermöglichen“, fasste „Ukrsalisnyzja“ zusammen.