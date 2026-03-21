In der Region Charkiw wurden 10 Menschen durch russischen Beschuss verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zudem kam ein 68-jähriger Mann bei der Explosion eines unbekannten Sprengkörpers im Dorf Semenowka ums Leben. Später erlag eine 58-jährige Frau ihren Verletzungen im Krankenhaus.

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Charkiw durch russische Beschüsse 10 Zivilisten verletzt, darunter ein Kind. Dies teilte die örtliche regionale Militärverwaltung am Samstag, dem 21. März, mit.

Es wird angegeben, dass der Feind 11 Ortschaften mit präzisionsgelenkten Fliegerbomben und Drohnen verschiedener Typen angegriffen hat.

„In der Stadt Isjum wurden Männer im Alter von 67 und 70 Jahren, Frauen im Alter von 74 und 50 Jahren sowie ein 14-jähriges Mädchen verletzt; im Dorf Oskol erlitten ein 77-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau eine akute Stressreaktion; in der Stadt Tschuhujiw wurde ein 45-jähriger Mann verletzt; in der Ortschaft Kivscharowka der Gemeinde Kupjansk wurde eine 73-jährige Frau verletzt; im Dorf Ukrainskoe der Gemeinde Wowtschansk wurde ein 50-jähriger Mann verletzt“, heißt es in der Meldung.

Darüber hinaus kam infolge der Explosion eines unbekannten Sprengkörpers im Dorf Semenowka der Gemeinde Schewtschenkivka ein 68-jähriger Mann vor Ort ums Leben; eine verletzte 58-jährige Frau verstarb später im Krankenhaus.