In drei Regionen gab es 6 getötete und 27 verletzte Zivilisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den Gebieten Donezk, Charkiw und Cherson wurden am 20. März 6 Tote und 27 durch Russland Verwundete gezählt.

Quelle: Militärverwaltung der Oblast Donezk, Militärverwaltung der Oblast Charkiw, Militärverwaltung der Oblast Cherson

Details: Insbesondere töteten die Russen am 20. März fünf Einwohner der Region Donezk: drei in Drobyschewe und zwei in Olexijewo-Druzhkiwka.

Weitere 14 Menschen in der Region wurden innerhalb eines Tages verletzt – 5 in Mykolajivka, 4 in Olexijewo-Druschkiwka sowie jeweils einer in Drobyschewe, Kostjantynivka, Druschkiwka, Rajhorodok und Tschernihiwka.

In der Region Cherson griffen russische Streitkräfte soziale Infrastruktur sowie Wohnviertel in Ortschaften der Region an; dabei wurden insbesondere ein Hochhaus und sieben Privathäuser beschädigt. Zudem zerstörten die Angreifer Verwaltungsgebäude und eine Gasleitung.

Durch die russische Aggression kam eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Infolge der Beschüsse in der Region Charkiw wurden 10 Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Nach Angaben der Behörden wurden in Isjum ein 67-jähriger und ein 70-jähriger Mann, eine 74-jährige und eine 50-jährige Frau sowie ein 14-jähriges Mädchen verletzt; im Dorf Oskil erlitten ein 77-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau eine akute Stressreaktion; in Tschuhujiw wurde ein 45-jähriger Mann verletzt; im Dorf Kivscharivka der Gemeinde Kupjansk wurde eine 73-jährige Frau verletzt, und im Dorf Ukrainske der Gemeinde Wowtschansk wurde ein 50-jähriger Mann verletzt.

Darüber hinaus kam infolge der Explosion eines unbekannten Sprengkörpers in Semenivka (Gemeinde Schewtschenkivka) ein 68-jähriger Mann vor Ort ums Leben; eine 58-jährige Frau erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Zur Erinnerung: Am 21. März zerstörte eine feindliche Drohne in Saporischschja ein Privathaus, in dem eine ganze Familie lebte – beide Elternteile kamen ums Leben.