Die Steuerbehörde gab bekannt, welche Regionen seit Jahresbeginn die höchsten Einkommensteuerzahlungen geleistet haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Januar und Februar 2026 flossen 101,6 Mrd. Hrywnja an Einkommensteuer in den Staatshaushalt: Die größten Einnahmen wurden von Kiew, den Regionen Dnipropetrowsk, Lemberg und Kiew erzielt.

Dies teilte die Staatliche Steuerbehörde mit.

Der Wert von 101,6 Mrd. Hrywnja lag um 14,8 % über den Einnahmen im Januar und Februar 2025. Damals flossen lediglich 88,5 Mrd. Hrywnja in den Staatshaushalt.

Traditionell lieferte Kiew mit 24,4 Mrd. Hrywnja den größten Anteil an den Einnahmen.

Die Bürger der Oblast Dnipropetrowsk zahlten 9,9 Mrd. Hrywnja Einkommensteuer, diejenigen der Oblast Lemberg 6,9 Mrd. Hrywnja und diejenigen der Oblast Kiew 6,2 Mrd. Hrywnja.

Zudem erinnerte die Staatliche Steuerbehörde daran, dass Menschen mit Behinderung sowie Eltern von Kindern mit Behinderung steuerliche Sozialvergünstigungen in Anspruch nehmen können.