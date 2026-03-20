Syrskyj: Die Russische Föderation hat den Druck an mehreren Abschnitten verstärkt und innerhalb von drei Tagen fast 5.000 Angreifer verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine wehren den Druck der Russischen Föderation ab, stellen ihre Positionen wieder her und haben innerhalb weniger Tage 4.840 Angreifer ausgeschaltet.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Olexander Syrskyj, erklärte, dass die russischen Invasoren den Druck an mehreren Frontabschnitten verstärkt hätten, die Verteidigungskräfte ihnen jedoch aktiv entgegenwirkten und ihre Stellungen wiederherstellten.

Quelle: : Syrskyj in den sozialen Netzwerken

Zitat von Syrskyj: : „Mit der Veränderung der Wetterbedingungen hat der russische Aggressor den Druck an mehreren Frontabschnitten gleichzeitig verstärkt. Seit mehreren Tagen in Folge liegt die Zahl der Gefechte bei über 200.“

Details: : Seinen Angaben zufolge sind gleichzeitig auch die Verluste des Gegners erheblich gestiegen: Allein von Dienstag bis Donnerstag wurden rund 4.840 Angreifer getötet oder verwundet.

„Die Aktivität der zahlenmäßig überlegenen feindlichen Kräfte erfordert von uns neue, asymmetrische Lösungen. Die ukrainischen Truppen agieren aktiv, ergreifen die Initiative und setzen die Rückeroberung ihrer Stellungen fort“, erklärte der Oberbefehlshaber.

Syrskyj teilte mit, dass er eine Arbeitsreise in die Gebiete der südlichen Einsatzzone unternommen habe, wo er sich mit dem Kommando der Truppengruppe sowie den Kommandanten der Sturm- und Luftlandesturmtruppen getroffen habe.

„Wir haben die weiteren Maßnahmen unter Berücksichtigung der Taktik des Gegners abgestimmt und die Aufgaben für jede Einheit im Zuständigkeitsbereich präzisiert“, teilte er mit.

Zudem erteilte der Oberbefehlshaber die erforderlichen Anweisungen zur Verstärkung der Versorgung – mit Munition, Drohnen und anderen materiell-technischen Mitteln.