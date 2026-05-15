Den Haag wird Sitz des Sondergerichtshofs gegen Russland, so Sybiha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Initiative für ein Sondergericht gegen die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine haben sich bereits 37 Länder aus drei Kontinenten angeschlossen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass die Ukraine die offizielle Bestätigung für die Einrichtung des Sondergerichtshofs bezüglich des Verbrechens der Aggression Russlands gegen die Ukraine in Den Haag erhalten habe.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Fernsehsendung.