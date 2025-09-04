In Odessa waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 4. September waren in Odessa Explosionen zu hören. Im Moment wird die Stadt von feindlichen Drohnen angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Bürgermeisters von Odessa, Gennadiy Trukhanov, und den Kanal der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In der Stadt sind Explosionen zu hören“, schrieb der Bürgermeister um 01:43 Uhr.

Zuvor hatte Trukhanov mitgeteilt, dass die Stadt von Angriffsdrohnen bedroht sei. Darüber hinaus warnte das Militär, dass mehrere Gruppen von Drohnen im Schwarzen Meer gesichtet wurden, die in Richtung der Regionen Odessa und Mykolajiw flogen.

Am Vorabend der Explosionen in der Luftwaffe stellten die Streitkräfte der Ukraine klar, dass die Drohnen in Richtung Odessa und Tschornomorsk flogen.

Wo der Alarm ausgelöst wurde

Ab 01:51 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, hält das Signal in den Regionen Odessa, Mykolajiw, Poltawa, Charkiw, Dnipro und Donezk an.

Beschuss in der Region Odessa