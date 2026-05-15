In Cherson haben Russen einen 64-jährigen Mann getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen beschossen am 15. Mai die Innenstadt von Cherson: Ein 64-jähriger Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Cherson

Wörtlich: : „Im Krankenhaus ist ein Mann verstorben, der heute gegen 10:50 Uhr durch den russischen Beschuss der Innenstadt von Cherson verletzt wurde.

Die Ärzte kämpften verzweifelt um das Leben des 64-jährigen Mannes aus Cherson. Die Verletzungen erwiesen sich jedoch als tödlich.“