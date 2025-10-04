DTEK hat nach der Naturkatastrophe in der Oblast Odessa die Stromversorgung von 160.000 Familien wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Energietechniker von DTEK haben die Stromversorgung von 160.000 Familien in der Oblast Odessa wiederhergestellt, die aufgrund der Naturkatastrophe ohne Strom waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf DTEK.

So hat DTEK Odessa Power Grids nach den Überschwemmungen, die durch den starken Regen am 30. September verursacht wurden, alle größeren Schäden an den Stromanlagen repariert.

„Dadurch konnte die Stromversorgung für 160.000 Familien in 274 Siedlungen wiederhergestellt werden“, heißt es.

Es wird darauf hingewiesen, dass auch für den 4. Oktober Regen und stürmische Windböen erwartet werden, so dass die Reparaturteams in einem verstärkten Modus weiterarbeiten werden.

Regenschauer in Odessa

Zur Erinnerung: Am 30. September begann es in Odessa zu regnen. In weniger als einem Tag erhielt die Stadt 1,5 Monate Niederschlag. Bis zum Abend des 1. Oktober wurden in Odessa 10 Tote infolge der durch den Regen verursachten Überschwemmungen gemeldet.

Das Notfallkomitee der Stadt wurde aufgrund des schlechten Wetters einberufen. Es ermittelte die Gebiete und Straßen, die bei starken Regenfällen in Odessa überschwemmungsgefährdet sind.