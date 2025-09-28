Kupjansk ist für die Zivilbevölkerung vollständig gesperrt, Sabotageabwehr in der Stadt, Militärverwaltung der Stadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kupjansk ist derzeit für Zivilisten vollständig gesperrt. Die Operationen gegen russische Saboteure gehen in der Stadt weiter.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Kupjansk, Andrij Besedin, im Fernsehsender Suspilne.

Ihm zufolge ist die Lage in der Stadt heute kritisch.

„Kupjansk ist ein geschlossenes Gebiet, die Stadt ist für jegliche Dienstleistungen komplett geschlossen“, sagte Besedin. .*

Er stellte klar, dass das Militär in die Stadt eindringen kann, was eine Evakuierung schwierig macht. Die einzige Möglichkeit ist, zu Fuß aus der Stadt zu gehen, wo Freiwillige, der Staatliche Rettungsdienst oder die Polizei diejenigen abholen, die evakuiert werden wollen. Sie können sich auch direkt an das Militär wenden.

Insgesamt halten sich etwa 1.600 Menschen an beiden Ufern auf. Gleichzeitig gibt es in Kupjansk keinen Strom, kein Wasser, kein Gas und keine sozialen Einrichtungen.

Außerdem ist eine Operation zur Bekämpfung von Sabotage im Gange. Die Verteidigungskräfte durchkämmen jedes Haus, jeden Eingang und jeden Keller, um den Feind zu vertreiben und ihn daran zu hindern, Fuß zu fassen.