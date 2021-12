Ein Lamm und eine Kuh wurden aus einer Weihnachtskrippe in Kropivnitsky gestohlen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Lamm und eine Kuh wurden aus einer Weihnachtskrippe in Kropivnytskyy während eines Festes in der Nähe der Stadtverwaltung gestohlen. Dies wurde von Bürgermeister Andrij Raikovych, die lokale Veröffentlichung Tochka Access berichtet.

„Am ersten Tag des Jahrmarkts wurden ein Lamm und eine Kuh gestohlen. Sie sind nicht für einen Döner geeignet!“ – sagte der Bürgermeister.

Er forderte die Polizei auf, die Kontrollen zu verstärken und zusätzliche Teams in den Dienst zu stellen.

„Es ist schlecht, dass die 15-tägige Haftstrafe abgeschafft wurde. Es hätte jemanden gegeben, der die Stadt aufgeräumt hätte“, fügte Raikovitch hinzu.

