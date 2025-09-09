Das Main Directorate of Intelligence hat Daten über ausländische Komponenten in russischen Drohnen und Raketen veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Mehr als 100 von Experten ukrainischer Forschungseinrichtungen identifizierte ausländische Komponenten in russischen Drohnen und Raketen.

Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat Daten über mehr als 100 ausländische Komponenten veröffentlicht, die von Experten ukrainischer Forschungsinstitute in Drohnen und Raketen identifiziert wurden, die von der Russischen Föderation gegen die Ukraine eingesetzt werden.

In der Rubrik „Komponenten in Waffen“ des Portals War&Sanctions sind zwei Angriffsdrohnen des Typs Geran-2 aus russischer Produktion, die Mehrzweckdrohne Corsair und der Marschflugkörper Ch-69 aufgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russische Föderation ihre wichtigsten Abwehrmittel, insbesondere das unbemannte Luftfahrzeug Geran-2 (Schahed-136), weiter modernisiert. In einigen Fällen findet die Modernisierung unter Beteiligung des Iran statt.

Insbesondere wurde der Einsatz solcher Drohnen mit thermobarischem Sprengkopf aus iranischer Produktion festgestellt.

Erinnern Sie sich daran, dass chinesische Unternehmen von 2023 bis 2024 direkt Komponenten im Wert von mindestens 63 Millionen Dollar an russische Firmen geliefert haben, die unter Sanktionen stehen. In diesem Zeitraum war Moskau gerade dabei, eine groß angelegte logistische Infrastruktur für sein heimisches Drohnenprogramm aufzubauen.