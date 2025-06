Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Mann aus dem Militär bot einem Grenzschutzbeamten 2.500 Dollar für eine Überquerung des Dnjestr an und versprach neue „Kunden“.

Das DBI nahm einen Soldaten fest, der versuchte, einen Fluchtweg über die Grenze für Soldaten zu organisieren, die unerlaubt Einheiten verlassen hatten. Er bot dem Grenzschutzbeamten ein Bestechungsgeld von 2,5 Tausend Dollar für die Überquerung des Dnjestr per Boot an. Dies berichtete der Pressedienst des DBI am Dienstag, den 24. Juni.

Demnach beschloss der Angeklagte im April 2025, ins Ausland zu fliehen und wandte sich an einen Beamten des Grenzdienstes mit dem Angebot, ihm Informationen über die Dienstpläne zu geben und ihm bei der Überquerung des Dnjestr auf einem Gummiboot zu helfen.

Für die „Hilfe“ bot er 2,5 Tausend Dollar an.

Für den Fall einer erfolgreichen Flucht versprach er, weitere Kunden mitzubringen – Soldaten, die in der NWF waren.

Der Grenzschutz informierte jedoch die Gesetzeshüter.

Am 18. Juni wurde der Soldat während der Geldübergabe festgenommen.

Er wurde wegen des Verdachts angezeigt, einem Beamten in verantwortlicher Position einen unzulässigen Vorteil gemäß Teil 3 des Artikels 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine verschafft zu haben, und wählte eine Zwangsmaßnahme – Festnahme mit der Möglichkeit einer Kaution in Höhe von 302 Tausend Hrywnja.

Die Sanktion des Artikels sieht eine Strafe von bis zu acht Jahren Freiheitsentzug vor.

Wir werden daran erinnern, dass in der Region Odessa Strafverfolgungsbeamte und sein Komplize einen Kanal für die Flucht von Flüchtlingen vor der Mobilisierung nach Moldawien eingerichtet haben und dabei jeweils 5 Tausend Dollar verdient haben.

Zuvor hatten die Ordnungskräfte in Kiew einen Beamten der Militärkommission und einen Arzt enttarnt, die für 6.000 bis 12.000 Dollar die Flucht vor der Mobilmachung ermöglichten.