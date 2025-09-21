Massiver Angriff auf Konstantinowka: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das russische Militär hat die Stadt mit „Smerchami“, Artillerie und Drohnen beschossen. Infolgedessen gibt es Opfer und Verwundete.

Die feindliche Armee hat am Sonntag, den 21. September, Konstantinowka in der Region Donezk mit Artillerie, Mehrfachraketenwerfern und Drohnen angegriffen. Dies berichtete der Leiter der MVA Sergey Gorbunov auf Facebook.

Am Morgen beschossen die Angreifer die Stadt mit Fassartillerie und griffen mit FPV-Drohnen an. Nach Angaben des Leiters der MVA wurde dabei eine Person getötet. Eine weitere Person wurde während der Fahrt in einem Fahrzeug durch den Drohnenangriff verletzt.

Zwei weitere Bewohner von Konstantinovka wurden durch den Artilleriebeschuss verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus in der Stadt Druzhkovka gebracht.

Später sagte Gorbunow, dass die Russen Konstantinowka von Smerch-Mehrfachraketenwerfern aus beschossen haben. Es gab auch einen Luftangriff mit einer FAB-250 gelenkten Luftbombe der UMPK. Durch die Angriffe sind in der Stadt erhebliche Schäden entstanden.

Darüber hinaus eröffnete der Feind das Feuer aus Fassartillerie auf Wohnviertel der Stadt. Infolge des Beschusses wurde eine Person getötet.

Wir erinnern daran, dass die Russen in der Nacht des 21. September während des Löschens des Feuers nach dem Drohnenangriff der Russischen Föderation erneut zugeschlagen haben. Zwei Rettungskräfte wurden verletzt.