Mehr als ein Kilometer Schienen auf der Krim-Brücke beschädigt - Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Explosion und ein Brand auf der Krim-Brücke haben zwei Brückenpfeiler zerstört und 1,3 Kilometer Schienen beschädigt. Dies meldete der Telegramm-Kanal Baza.

„Zunächst versuchten Feuerwehrleute, das Feuer von Leitern aus zu löschen, aber aufgrund des starken Windes und des ausströmenden Treibstoffs war es schwierig, das Feuer zu bekämpfen“, hieß es in dem Bericht.

Nach Angaben des Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, wurde der Personenverkehr über die Krimbrücke vorübergehend eingestellt.

Züge, die auf die besetzte Krim fahren, wurden nach Anapa umgeleitet, schreibt RBovyye.

„Insgesamt 11 Züge sind am 8. Oktober in den Verkehr mit der Krim involviert – fünf in Richtung Krim, sechs von der Krim“, schreibt das Blatt…