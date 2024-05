Mord an einem Teenager in einer Standseilbahn: Ein Angestellter der UGO wird vor Gericht stehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Anklageschrift wegen vorsätzlichen Mordes aus randalierenden Motiven wurde dem Gericht vorgelegt.

Die Kiewer Spezialstaatsanwaltschaft im Bereich der Verteidigung der Zentralregion hat dem Gericht eine Anklageschrift gegen einen Mitarbeiter der Staatlichen Schutzbehörde der Ukraine wegen vorsätzlichen Mordes aus randalierenden Motiven (Absatz 7 Teil 2 Artikel 115 des Strafgesetzbuches der Ukraine) vorgelegt. Darüber berichtet das Büro des Generalstaatsanwalts auf seinem Telegram-Kanal.

„Die Ermittlungen ergaben, dass am 7. April 2024 an der Bergstation der Standseilbahn der Hauptstadt ein Angestellter der Strafverfolgungsbehörde, der sich in einem Zustand alkoholischer Trunkenheit befand, einen Konflikt mit einer Gruppe von Jugendlichen provozierte“, heißt es in der Nachricht.

Die Generalstaatsanwaltschaft erinnerte daran, dass der Verdächtige nach dem Verlassen des Wagens, in dem er auf den Minderjährigen wartete, diesen stieß.

Infolge des Sturzes zerbrach das Opfer mit dem Kopf das Glas und erlitt eine tödliche Schnittverletzung am Hals, an der er noch vor dem Eintreffen der Ärzte starb.

Der Verdächtige befindet sich derzeit in Gewahrsam.