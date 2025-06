Die nächsten EU-Sanktionen sollten Putins Militärhaushalt treffen, Sibirien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine erwartet, dass die Europäische Union den Sanktionsdruck auf Russland erhöhen wird.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sagte dies nach einem Treffen mit der Chefin der europäischen Diplomatie, Kaja Kallas, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Erklärung auf der Social Media Seite X.

„Gutes Treffen mit Kaja Kallas. Wir haben über die nächsten Schritte der EU gesprochen, um den Sanktionsdruck auf Russland zu erhöhen. Wir gehen davon aus, dass sie sehr stark sein werden und Putins Militärhaushalt treffen werden“, schrieb Sybiha.

Nach Angaben des ukrainischen Außenministers hat er mit Kallas auch über die Notwendigkeit gesprochen, den Beitritt der Ukraine zur EU zu fördern.

„Ich habe betont, dass die Ukraine alle Voraussetzungen für die Eröffnung des ersten Verhandlungsclusters erfüllt hat und dass die Tatsache, dass ein Land diesen Prozess behindert, inakzeptabel ist“, fügte er hinzu.

Sybiha dankte der EU für ihre Unterstützung der Ukraine, insbesondere im Bereich der Verteidigung. Er dankte auch Kallas für ihre Führungsrolle in dieser Angelegenheit.

NATO-Gipfel in Den Haag

Der NATO-Gipfel in Den Haag begann am 24. Juni. NATO-Generalsekretär Mark Rutte kündigte an, dass die Veranstaltung eine Erklärung mit „wichtigen Formulierungen“ zur Unterstützung der Ukraine verabschieden werde.

Er dankte US-Präsident Donald Trump dafür, dass er „den Krieg in der Ukraine vorantreibt“.

Am Rande des Gipfels rief der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski Europa dazu auf, Russland bei den Verteidigungsfähigkeiten zu überholen.

Gleichzeitig sagte Kaja Kallas, dass die Ukraine eine Priorität für die Europäische Union sei.