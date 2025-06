Nächtlicher Angriff auf Charkiw: eine Schahed ist in einem Park gefallen, ohne zu explodieren, sie wurde entschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine der Schaheds, mit denen Russland in der Nacht zum 4. Juni Charkiw angegriffen hat, ist in einem Park im Stadtteil Novobavarskyj abgestürzt, ohne zu explodieren.

** Quelle:* „Suspilne Charkiw“, unter Berufung auf Bohdan Hladkykh, Direktor der Notfallabteilung der Stadtverwaltung von Charkiw auf Telegram

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass Polizei und SES-Bombenteams eine russische Drohne neutralisiert haben.

Die Drohne hatte einen 50 kg schweren Sprengkopf.

Der Stadtrat von Charkiw stellte unter Berufung auf das Lagezentrum klar, dass der Feind 9 Schaheds und zwei Raketen, deren Typ noch ermittelt wird, eingesetzt hat, um Charkiw in der Nacht anzugreifen. An vier Orten in der Industriezone brachen Brände aus, und auch ein Privathaus stand in Flammen.

Bis jetzt wurde ein Todesopfer im Bezirk Novobavarsky gemeldet.

Alle relevanten Dienste und Freiwilligen sind an den Ankunftsorten im Einsatz.