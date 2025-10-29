Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 29. Oktober haben die Angriffsdrohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine wichtige militärische und infrastrukturelle Einrichtungen der Invasoren auf der Krim getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Quellen.

In der vergangenen Nacht haben die Angriffsdrohnen des Sicherheitsdienstes der Ukraine erfolgreich Jagd auf russische Militär- und Infrastruktureinrichtungen auf der vorübergehend besetzten Krim gemacht.

Quellen zufolge fehlte den Russen am Morgen ein Flugabwehrraketensystem Pantsyr-S2 im Wert von etwa 20 Millionen Dollar.

Es ist eines der Schlüsselelemente der gegnerischen Luftabwehr. Der Feind verfügt auch über zwei Radare weniger. Jedes dieser zerstörten oder außer Gefecht gesetzten Luftabwehrsysteme schwächt die russische Verteidigung in Richtung Krim erheblich.

Darüber hinaus haben die Drohnen der zentralen Luftwaffe „A“ des ukrainischen Sicherheitsdienstes ein Öllager im Dorf Hvardiyske getroffen, in dem Treibstoff gelagert wurde. In der Anlage brach ein Großbrand aus, aus dem eine riesige schwarze Rauchsäule aufstieg.

Außerdem wurde eine Drohne gesichtet, die über dem Öldepot Komsomolskaja flog.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine setzt seine systematische Arbeit zur Zerstörung der Luftabwehrsysteme auf der Krim und der Öldepots, die den Feind mit Treibstoff versorgen, fort. Jede dieser Spezialoperationen verringert das militärische und logistische Potenzial der Russen. die „Baumwolle“ wird weiter brennen“, sagte eine informierte Quelle im Sicherheitsdienst der Ukraine.

