Nach einem Treffen mit Umjerow kündigte Selenskyj Änderungen in den staatlichen Institutionen an

Nach einem Treffen mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj Entscheidungen über Änderungen in den staatlichen Institutionen an, darunter die Verbesserung der Daten über die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und neue Schritte im Verteidigungsmanagement.

Quelle: Selenskyj auf Telegram

Einzelheiten: Der Präsident teilte mit, dass er ein Treffen mit Umjerow gehabt habe.

Er wies insbesondere an, alle verfügbaren Mengen an prioritären Drohnentypen in Auftrag zu geben und berichtete über die Arbeit mit europäischen Partnern zur Finanzierung.

„In diesem Jahr müssen wir eine viel höhere Produktions- und Lieferrate von Drohnen für die Armee erreichen als geplant. Wir bereiten auch nicht-standardmäßige Schritte zur Unterstützung unserer Verteidigung vor – wir erweitern die Geographie dieser Unterstützung“, schrieb Selenskyj.

Direkte Rede: „Der zweite Punkt sind Veränderungen in den staatlichen Institutionen. Die Ukraine braucht eine positivere Dynamik in ihren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und gleichzeitig sind neue Schritte in der Verwaltung des Verteidigungssektors unseres Landes erforderlich. Die entsprechenden Entscheidungen werden in naher Zukunft bekannt gegeben.“

