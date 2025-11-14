Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen ist in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Unter den neuen Diesel-Pkw sind RENAULT Duster, TOYOTA Land Cruiser Prado, VOLKSWAGEN Touareg am meisten gefragt.

Im Oktober 2025 wurden in der Ukraine 6 Tausend Autos mit Dieselmotoren in den Fuhrpark aufgenommen, das sind 6% mehr als im Oktober 2024. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass von diesen Autos 1,4 Tausend Einheiten neu sind (-6%) und 4,6 Tausend Einheiten gebraucht sind, die aus dem Ausland importiert wurden (+10%).

Unter den neuen Diesel-Pkw sind die am meisten nachgefragten Fahrzeuge:

RENAULT Duster – 281 Einheiten; TOYOTA Land Cruiser Prado – 218 Einheiten; VOLKSWAGEN Touareg – 160 Einheiten; KGM Musso Grand – 131 Einheiten; SKODA Kodiaq – 89 Einheiten. Unter den importierten gebrauchten Dieselfahrzeugen sind die beliebtesten:

RENAULT Megane – 376 Einheiten; NISSAN Qashqai – 319 Einheiten; SKODA Octavia – 275 Einheiten; VOLKSWAGEN Passat – 259 Einheiten; VOLKSWAGEN Golf – 168 Einheiten. Erinnern Sie sich, im Oktober 2025 wurde die Autoflotte der Ukraine mit mehr als 3 Tausend Hybrid-Pkw ( HEV und PHEV ) aufgefüllt, das sind 57% mehr als im letzten Jahr.

