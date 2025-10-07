Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen ist in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im September ukrainische Kennzeichen erhielten, beträgt 8,4 Jahre. Der Volkswagen Golf bleibt der Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen.

In der Ukraine wurden im September 2025 mehr als 23,3 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen. Das sind 37% mehr als im letzten Jahr. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Anteil in diesem Segment des Automarktes den Benzinern gehörte – 45%. Dann folgen: Elektroautos – 29%; Dieselautos – 18%; Hybride – 5%; Autos mit SBO – 3%.

Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im September auf ukrainische Nummernschilder umgestellt wurden, beträgt 8,4 Jahre.

Der Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen ist nach wie vor der Volkswagen Golf.

Zu den Top Ten der beliebtesten Modelle des Monats gehören: