Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen ist in der Ukraine gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im September ukrainische Kennzeichen erhielten, beträgt 8,4 Jahre. Der Volkswagen Golf bleibt der Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen.
In der Ukraine wurden im September 2025 mehr als 23,3 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen in den ukrainischen Fahrzeugbestand aufgenommen. Das sind 37% mehr als im letzten Jahr. Dies berichtet UkrAwtoProm.
Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Anteil in diesem Segment des Automarktes den Benzinern gehörte – 45%. Dann folgen: Elektroautos – 29%; Dieselautos – 18%; Hybride – 5%; Autos mit SBO – 3%.
Das Durchschnittsalter der Gebrauchtwagen, die im September auf ukrainische Nummernschilder umgestellt wurden, beträgt 8,4 Jahre.
Der Spitzenreiter unter den importierten Gebrauchtwagen ist nach wie vor der Volkswagen Golf.
Zu den Top Ten der beliebtesten Modelle des Monats gehören:
- VOLKSWAGEN Golf – 1133 Einheiten; TESLA Model Y – 929 Einheiten; TESLA Model 3 – 738 Einheiten; VOLKSWAGEN Tiguan – 692 Einheiten; RENAULT Megane – 671 Einheiten.; NISSAN Leaf – 651 Einheiten; SKODA Octavia – 644 Einheiten; AUDI Q5 – 630 Einheiten; NISSAN Rogue – 526 Einheiten; KIA Niro – 495 Einheiten. Im Allgemeinen haben die Ukrainer seit Jahresbeginn 181,8 Tausend importierte Autos mit Laufleistung gekauft, das sind 3% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
