Nachrichten vom 19. September: Ukraine öffnet teilweise Waffenexporte, Treibstoffknappheit in Russland wächst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute alle gesprochen haben:

Der Staatshaushalt. Der ukrainische Staatshaushalt für 2025 könnte erneut angepasst werden, wenn der Finanzierungsbedarf für den Sicherheits- und Verteidigungssektor steigt.

Renten. Die Regierung hat das Jahresbudget des Pensionsfonds der Ukraine genehmigt. Die Haushaltseinnahmen werden auf 1,025 Billionen Hrywnja festgelegt.

Zu den Verteidigungsausgaben. Finanzminister Sergii Martschenko sagte, dass die Regierung ihre Partner davon überzeugt, Mittel nicht nur für zivile Bedürfnisse, sondern auch für den Sicherheits- und Verteidigungssektor bereitzustellen.

Über Waffenexporte. Die Ukraine wird einen Teil ihrer Waffen kontrolliert exportieren, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Dies wird die fehlenden Mittel für die Produktion von Waffen für die Ukraine teilweise ausgleichen.

Zu prominenten Fällen. Wladyslawa Moltschanowa, eine Angeklagte im Fall des korrupten Landerwerbs auf dem Stolychnyi-Markt, weigerte sich, eine Kaution in Höhe von 100 Millionen Hrywnja zu hinterlegen.

Über die Probleme der Russen. In 20 Regionen Russlands und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine herrscht Treibstoffmangel, und die Kosten für Erdölprodukte steigen im ganzen Land.

EP exklusiv:

Wonach suchte der Gründer der weltgrößten Private-Equity-Gesellschaft und was fand er in der Ukraine? Die Geschichte von Eric Prince und Blackwater

Vor dem Hintergrund der Idee von US-Präsident Donald Trump, amerikanische PMCs als Teil der Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu engagieren, interessierte sich der Gründer der berühmtesten dieser Firmen, Blackwater, für ukrainische Drohnen. Wer ist er und was sucht er in der Ukraine?