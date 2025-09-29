Nachrichten vom 29. September: Die Schulden der Ukraine sind stark angestiegen, das AKW Saporischschja läuft seit sechs Tagen mit Generatoren und Russland setzt seinen "Luftkannibalismus" fort

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was heute besprochen wurde

Die Staatsverschuldung der Ukraine. Die gesamten öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine beliefen sich Ende August auf 192,71 Mrd. USD, was einem Anstieg von 6,58 Mrd. USD im Laufe des Monats entspricht.

Über Ukrnafta. Ukrnafta hat mit der internationalen Anwaltskanzlei Gibson, Dunn & Crutcher LLP (USA) einen Vertrag über juristische Dienstleistungen im Wert von 1,4 Millionen Dollar geschlossen.

Das beschlagnahmte Vermögen des russischen Geschäftsmannes Igor Naumets im Wert von mehr als 1 Milliarde Hrywnja bringt dem Staat keine Einnahmen – die vorgerichtliche Untersuchung des illegalen Verkaufs dieses Vermögens dauert noch an, und die Steinbrüche in der Region Schytomyr sind überschwemmt.

Über den russischen „Kannibalismus in der Luftfahrt“. Zum ersten Mal erhalten russische Passagierfluggesellschaften Frachtflugzeuge zur Demontage auf dem russischen Markt.

Über russisches Öl. Russische Analysten sagen einen Anstieg des Durchschnittspreises für Ural-Öl von 58 $ pro Barrel im Jahr 2025 auf 65 $ im Jahr 2028 voraus, aber dieses Szenario ist nur möglich, wenn Russland aus der internationalen Isolation ausbricht.

Zur Situation in der IT-Branche. China lockt IT-Fachkräfte an, während die USA die Vergabe von Arbeitsvisa erschweren. In dieser Woche wird ein neues K-Visumsprogramm eingeführt, mit dem ausländische Talente angeworben werden sollen.

EP-Exklusivberichte:

Genervt. Kiew bereitet die Schließung von Hunderten von Restaurants vor

Die ukrainischen Gastronomen bereiten sich auf eine drohende Krise und die Schließung von Lokalen vor. Warum haben Cafés und Restaurants aufgehört, Geld zu verdienen?