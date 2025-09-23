Nachtangriff der Russischen Föderation: Es gibt Raketen- und Drohnentreffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

An sechs Orten wurden Raketentreffer und 12 Angriffsdrohnen registriert, an acht Orten wurden sie abgeschossen (Trümmer).

In der Nacht zum 23. September haben russische Streitkräfte die Ukraine mit drei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23 und 115 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerber und anderen Typen aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketen, den Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und den unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09:00 Uhr 103 feindliche unbemannte Flugzeuge der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Raketentreffer und 12 Drohnentreffer wurden an sechs Orten registriert und abgeschossene (Trümmer) an acht Orten.

Wir möchten daran erinnern, dass bei dem nächtlichen russischen Angriff auf die Region Odessa eine Person getötet und drei verletzt wurden. Bei einem Luftangriff auf Saporischschja wurde eine Person getötet, es gibt Treffer in privaten Gebäuden und industrieller Infrastruktur. Ukraine verspätet mehrere Züge wegen des russischen Angriffs