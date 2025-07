Die Nationalbank der Ukraine hat die Lizenz eines Finanzunternehmens widerrufen: der Grund

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank der Ukraine hat der FC Frazer LLC die Lizenz für die Tätigkeit als Finanzunternehmen, das Fonds und Edelmetalle auf Kredit und im Factoring anbietet, entzogen.

Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nationalbank bei dem Versuch, eine Routinekontrolle durchzuführen, festgestellt hat, dass FC FREIZER LLC nicht an dem Ort ansässig ist, der im einheitlichen staatlichen Register für juristische Personen, Einzelunternehmer und öffentliche Organisationen angegeben ist.

„Dies machte es unmöglich, die Inspektion durchzuführen, die die Grundlage für den Entzug der Lizenz des Finanzunternehmens ist“, so der Pressedienst der Regulierungsbehörde.

Um es kurz zu machen:

Die Nationalbank hat die Lizenzen für die Finanzdienstleistungsaktivitäten von fünf Nicht-Bank-Finanzinstituten widerrufen – Financial Company HutkoPay LLC, Financial Company CreditON LLC, Sigmaur Finance LLC, Financial Company Altares Finance LLC, Lombard Monarch Andrus R.B. and Company.