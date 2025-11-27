Neue Angriffe der Russischen Föderation: kein Strom in mehreren Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Laufe des vergangenen Tages haben russische Truppen weiterhin ukrainische Energieanlagen angegriffen.

Aufgrund der Angriffe Russlands auf Energieanlagen kommt es in mehreren Regionen zu lokalen Stromausfällen. Dies meldete der Pressedienst von Ukrenerho am Donnerstag, den 27. November.

„Während des letzten Tages hat der Feind seine Angriffe auf Energieanlagen fortgesetzt. Infolgedessen kommt es bis zum Morgen zu lokalen Stromausfällen in mehreren Regionen. Die Reparaturteams von oblenergo führen Wiederherstellungsarbeiten durch, wo immer es die Sicherheitslage erlaubt“, heißt es in der Nachricht. Ukrenerho fügte hinzu, dass in den Regionen Sumy, Charkiw und Poltawa Notstromabschaltungen vorgenommen wurden.

Infolge früherer massiver Raketen- und Drohnenangriffe sind heute alle Regionen der Ukraine gezwungen, Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs zu ergreifen: stündliche Abschaltungen von 0,5 bis 2,5 Warteschlangen sowie Zeitpläne zur Strombegrenzung für industrielle Verbraucher und Unternehmen. Dank der bereits durchgeführten Notsanierungsarbeiten konnte die Gesamtdauer der erzwungenen Stromausfälle in den meisten Regionen verkürzt werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Russen in der Nacht des 25. November einen weiteren massiven Angriff durchgeführt haben, nach dem es in Kiew und drei Regionen zu Notstromausfällen kam.