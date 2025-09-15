Ein nicht identifiziertes Objekt explodierte in der Nähe einer Mülltonne im Gebiet Kiew und tötete eine Frau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei der Explosion eines unbekannten Gegenstandes in dem Dorf Morozivka, Bezirk Browary, Region Kiew, wurde eine Person getötet und eine weitere verletzt.

Quelle: Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft auf Facebook

* Die* Staatsanwaltschaft* sagte: „Der Vorfall ereignete sich am 15. September gegen 10:00 Uhr. Nach vorläufigen Angaben explodierte ein unbekanntes Objekt in der Nähe eines Mülleimers. Infolgedessen starb ein 57-jähriger Anwohner. ein 40-jähriger Mann wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.“

Einzelheiten: Das Ermittlungsteam, die Bombenexperten der Polizei und die Rettungskräfte sind am Tatort im Einsatz.

„Wir führen eine Inspektion durch, beschlagnahmen Beweismaterial und befragen Zeugen. Wir sind dabei, alle Umstände des Vorfalls und die Herkunft des Sprengstoffs zu ermitteln“, so die Staatsanwaltschaft.