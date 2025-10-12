Der niederländische Verteidigungsminister hat die Region Odessa besucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Reuben Brekelmans betonte, dass die Niederlande dem ukrainischen Militär und der Zivilbevölkerung weiterhin helfen werden.

Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans hat im Rahmen seines Besuchs in der Ukraine die Region Odessa besucht. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper mit

„Zusammen mit dem Kommandeur der Marine der ukrainischen Streitkräfte, Olexij Neizhpapa, hat sich Herr Brekelmans mit der Sicherheitslage in der Region vertraut gemacht. Sie sprachen über die Folgen des ständigen feindlichen Beschusses der zivilen und kritischen Infrastruktur, die Energiesituation und die Vorbereitung der Region auf den Winter“, so Kiper.

Brekelmans wiederum betonte, wie wichtig die Unterstützung der Niederlande für die Ukraine sei und dass sie dem ukrainischen Militär und der Zivilbevölkerung weiterhin helfen werden.

„Vielen Dank an die Niederlande, dass sie gemeinsam für die Zukunft kämpfen. Gemeinsam – stärker!“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine und die Niederlande ein Memorandum über die gemeinsame Produktion von Drohnen unterzeichnet haben.

Zuvor hatten die Niederlande die Bereitstellung eines umfangreichen neuen Militärhilfepakets für die Ukraine angekündigt.