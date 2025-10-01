Nur noch 5 Tage: Ukrainische Unternehmer wurden gewarnt, dass sie Berichte einreichen müssen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainischen Unternehmen haben nur noch wenige Tage Zeit, um ihre rückständigen Berichte einzureichen. Die Pflicht zur Abgabe wurde nach einem Parlamentsbeschluss wieder aufgenommen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Statistikdienst.

Ende der Übergangszeit

Der Staatliche Statistikdienst hat daran erinnert, dass nur noch 5 Tage verbleiben, um die Berichte für 2022-2025 einzureichen. Die Frist läuft am 5. Oktober 2025 ab.

Alle Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Einzelunternehmer, die in den vergangenen Jahren keine Daten eingereicht haben, müssen Unterlagen nachreichen. Dies gilt auch für statistische Berichte, die aufgrund des Kriegsrechts verschoben wurden.

Wie Sie Berichte einreichen

Die Berichterstattung kann online über das Respondent’s Cabinet oder über eine kompatible Software erfolgen.

Anleitungen, Musterformulare, ein Einreichungskalender und andere Referenzmaterialien sind auf der Website des State Statistics Service unter der Rubrik „For respondents“ verfügbar. Dies sollte es den Unternehmen erleichtern, ihrer Verpflichtung in den letzten Tagen vor Ablauf der Frist nachzukommen.

Hintergrund

Im Sommer 2025 beschloss die Werchowna Rada die Wiedereinführung der statistischen Meldepflicht für Unternehmen und Einzelunternehmer, die während des Kriegsrechts ausgesetzt worden war.

Den Unternehmen wurde eine dreimonatige Übergangsfrist eingeräumt, um sich auf die Änderung vorzubereiten. Sie wird im Oktober 2025 enden.

Bestimmte Kategorien von Einzelunternehmern müssen auch Daten für frühere Zeiträume vorlegen. Gleichzeitig sind die meisten Einzelunternehmer (IEs) nicht in die staatlichen statistischen Beobachtungen eingebunden und legen dementsprechend auch keine Berichte vor.